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Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани


Добавлено: 13 фев 2018 в 00:48, Категория: Спорт
Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани
КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости, Вадим Кузнецов. Сборная России по бадминтону во вторник стартует на командном чемпионате Европы, где попытается завоевать медали и отобраться на чемпионат мира.

Чемпионат Европы пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. В мужском турнире выступят 29 команд, которые разбиты на семь групп. У женщин за медали поборются 24 команды в шести группах. Мужская сборная России сыграет в группе с Болгарией, Испанией и Бельгией, а женская команда – с Турцией, Эстонией и Латвией.


Медаль как путевка на чемпионат мира

Помимо медалей, на кону будут стоять путевки на Кубок Томаса и Кубок Убер, которые пройдут в Таиланде в мае. Эти соревнования называют командными чемпионатами мира по бадминтону, и отбор на эти турниры – основная задача сборной России. Для этого нужно занять место не ниже четвертого.

"В Казань бадминтонисты сборной России приезжают как к себе домой. Здесь отличные условия, и мы постараемся своей игрой отблагодарить организаторов. В команде все здоровы, все мотивированы. Мы хотим завоевать медаль и отобраться на чемпионат мира в Бангкоке. Проверим правило о том, что дома и стены помогают. Ребята отдадут себя на 150%. Наш девиз на этот чемпионат: сделай больше, чем можешь!" - заявила главный тренер сборной России Клавдия Майорова журналистам.

Всего на чемпионате Европы будут представлены спортсмены из 31 страны, а для сборной Гренландии турнир станет дебютным в истории.

Кто остановит датчан?

Главные фавориты чемпионата Европы – бадминтонисты из Дании. Они выигрывали золотые медали на всех командных чемпионатах у мужчин и четыре из пяти последних турниров у женщин. В 2016 году датчане стали победителями Кубка Томаса, прервав многолетнюю гегемонию азиатских сборных.

"Перед каждой жеребьевкой все надеются, что не попадут на датчан. Их сила в очень длинной скамейке и высоком уровне игроков. Играть против них очень трудно. В Европе нет команды, которая могла бы их победить в соревнованиях юношей и девушек. Только в смешанных парах можно на это надеяться", - сказала Майорова на пресс-конференции перед стартом чемпионата.

По мнению капитана сборной России Владимира Иванова, также конкуренцию его команде на чемпионате Европы могут составить Франция и Англия. "На чемпионате Европы собираются все лучшие, будет очень сложный отбор на чемпионат мира. Думаю, что самые сложные наши соперники в борьбе за выход в топ-4 - это команды Дании, Франции и Англии. Мы повыше уровнем остальных команд. Если все ребята сыграют на своем уровне, то заминок не будет", - заявил Иванов журналистам.

Гарантированное место в плей-офф получат победители своих групп, а еще одну путевку у мужчин и две у женщин оспорят лучшие среди тех, кто занял второе место. Перед матчами плей-офф состоится жеребьевка.



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Добавлено: 13 фев 2018 в 00:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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