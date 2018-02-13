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Сергей Кириенко предложил сделать форум «Наставник — 2018» регулярным


Добавлено: 13 фев 2018 в 12:56, Категория: Новости на сегодня
Сергей Кириенко предложил сделать форум «Наставник — 2018» регулярным

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе открытия первого всероссийского форума «Наставник — 2018» предложил сделать такие мероприятия регулярными, сообщает ТАСС.

Отметив, что в форуме участвуют наставники в возрасте от 18 лет до 101 года, Кириенко выразил мнение, что мероприятие поспособствует развитию талантов «тысяч и тысяч мальчишек и девчонок», которые без помощи наставников «просто не смогут найти себя в жизни».

Представитель кремлевской администрации подчеркнул, что «мы же все разные, и талант у каждого свой». Сергей Кириенко считает, что «именно здесь начинает работать такая важнейшая вещь, как передача знаний, навыков, опыта от человека к человеку».

Напомним, первый всероссийский форум «Наставник — 2018» проводится под эгидой Агентства стратегических инициатив в Москве на площадке ВДНХ. До 15 февраля в его работе примут участие несколько тысяч человек: действующие наставники на предприятиях, представители кадровых подразделений государственных и коммерческих корпораций, сотрудники органов федеральной и региональной власти, представители некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

Кроме того, в феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах.



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Добавлено: 13 фев 2018 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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