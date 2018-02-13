Шаг за шагом упорно к Победе: в Сети появилось фото поднятия флага над освобожденным селом

ВСУ продолжают постепенно освобождать Донбасс:

Пользователи социальных сетей с гордостью сообщили о поднятии над освобожденным селом Катериновкой на Донбассе флага Украины, опубликовав соответствующую фотографию.

Это уже пятый населенный пункт за последние два месяца, который был освобожден от российских боевиков.

Украинский флаг спустя 3 года оккупации вновь вернулся на родную землю в Катериновке.

Линия фронта проходит буквально на околицах села: населенный пункт постепенно подключают к украинской инфраструктуре, начиная поставки гуманитарной помощи и возобновление электроэнергии в селе, сообщают наши военные