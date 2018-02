«Союз-2.1а» вывел«Прогресс МС-08» на орбиту

С Байконура произведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08», сообщает «Роскосмос».

После отделения «Прогресс МС-08» от третьей ступени ракеты-носителя грузовой корабль приступил к выполнению программы полета к Международной космической станции (МКС).

На МКС будут доставлены 1,4 тонны сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник» и 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах.

В грузовом отсеке корабля также имеется научное оборудование, в частности, летный комплект «Икарус», комплектующие для систем жизнеобеспечения и контейнеры с продуктами питания, одеждой, медикаментами и средствами личной гигиены.

Стыковка «Прогресс МС-08» с МКС запланирована на 15 февраля в 13:43 по московскому времени.

#ПрогрессМС08: третья ступень отделилась. Грузовой корабль «Прогресс МС-08» успешно выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Стыковка с МКС 15 февраля.

