США резко ответили Венгрии на блокирование сотрудничества Украина-НАТО

Посол США в НАТО Кей Хатчисон заявила, что Вашингтон поддерживает проведение заседания комиссии Украина-НАТО, как на уровне глав государств, так и на уровне министров.

Так, в штаб-квартире НАТО накануне заседания министров обороны стран-членов альянса она отметила: «Мы поддерживаем заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и на уровне министров».

При этом она выразила надежду, что Венгрия будет действовать в рамках международного законодательства, и вместе с Украиной «они найдут решение, которое будет в их интересах».

Она добавила: «Мы не должны быть (в ситуации), когда заседание комиссии Украина-НАТО отменяется».