Суд объявил Гужву в розыск

Шевченковский райсуд Киева принял решение объявить в розыск главного редактора «Страна.ua» Игоря Гужву. Об этом передает 5 канал.

«Общий розыск предусмотрен Уголовным процессуальным кодексом. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат», – сказал прокурор.

В свою очередь, адвокат журналиста Елена Клименко считает решение суда преждевременным.

«Суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится», – утверждает она.

Ранее сообщалось, что ГПУ хочет объявить Гужву в розыск.

Фото: ukranews.com