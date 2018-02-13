Toyota показала тизерный снимок новой Supra

Дебют обновленного спорткара состоится на международном автосалоне в Женеве в марте текущего года.

На официальной странице в Facebook Toyota опубликовала первый тизерный снимок, демонстрирующий заднее стекло и спойлер легендарной Supra, которую японский автоконцерн разработал совместно с BMW. Шасси нового спорткара также ляжет в основу немецкой BMW Z4.

Производство данной модели Toyota прервалось в 2002 году. С тех пор нередко появлялись слухи о возрождении Supra, однако до недавнего времени эти данные опровергались. Сейчас же концерн подтвердил информацию и готовится представить автомобиль на женевском автосалоне. Обновленный спорткар получит двигатели на два и три литра, а также задний и полный приводы.