Трагедия на Харьковщине: погибла семья из четырех человек

По предварительным данным, смерть двух взрослых и двух детей наступила в результате отравления чадным газом.

В городе Змиев, Харьковской области, в результате отравления угарным газом погибла семья из четырех человек. Трагедия произошла во вторник, 13 февраля,

В 15:20 спасатели получили информацию о том, что в частном доме на улице Левковской обнаружены мужчины 1980 и женщины 1985 г. р., а также двух девочек двух и восьми лет. Прибывшие на место спасатели не обнаружили следов пожара. Предварительная причина смерти — отравление чадным газом

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции.