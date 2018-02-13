Тука объяснил, почему к Украине плохо относятся на Донбассе

Отсутствие государственной поддержки беженцев с Донбасса в необходимом объеме формирует негативное отношение к официальному Киеву на территориях, охваченных конфликтом.Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и беженцев Георгий Тука в интервью изданию Главком."С моей точки зрения, прежде всего, надо разорвать зависимость между выплатой пенсий и статусом вынужденно перемещенного лица. Этот вопрос может быть урегулирован постановлением Кабинета министров", - сказал он.Отвечая на вопрос что сейчас может сделать Верховная Рада для урегулирования ситуации на Донбассе, Г.Тука выразил мнение, что государство должно больше уделять внимания для решения проблем беженцев."К сожалению, пока не удается продавить такое решение. Надо в конце концов возвращаться лицом к переселенцам и интенсивно начинать развитие социальных благ для этих людей, но и этого не делается. Для сравнения, на дороги потратим мы в этом году 45 млрд грн., а на жилье для переселенцев 36 млн грн. Это не сравнить. Считаю, это недопустимо. Это позор для государства, и такие действия формируют на неконтролируемых территориях отношение к Украине. Простите, а какого черта туда возвращаться?", - подчеркнул замминистра.