Без поставок военной техники и живой силы из России боевики «ЛДНР» недолго смогут противостоять ВСУ.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил: «На это уйдет несколько недель. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага».

Он отметил, что украинским военным в Донбассе противостоят не только жители Донбасса, но и регулярные российские подразделения войск. Он уточнил: «Но эти корпуса продержатся недолго. В случае, если действительно не было бы второго эшелона, который, как я рассказывал в начале, и стоит на границе».

Кроме того, он подчеркнул, что важную роль в этом вопросе играет поддержка Украины европейскими партнерами: «Мы остановили продвижение на запад российского нашествия. Нам тогда не помогали, а именно тогда помощь была необходима, но ни патрона я тогда не смог получить. Сегодня происходит больше разговоров о помощи, но в основном это все-таки моральная, консультативная поддержка. То есть все, что касается военно-технического сотрудничества».