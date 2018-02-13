Турчинов: Закон о Донбассе не исключает силового варианта

Принятый Верховной Радой закон о деоккупации Донбасса не исключает освобождение оккупированных территорий силовым путем.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил: «Мы не говорим, что сегодня можем освободить территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору».

Также, он подчеркнул, что данный закон не перечеркивает мирный путь. Он добавил, что делает ставку на дипломатическое решение конфликта, несмотря на то, что Россия саботирует выполнение минских соглашений.