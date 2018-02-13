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У границы России с Украиной найдено богатое захоронение невесты XVII века


Добавлено: 13 фев 2018 в 12:50,
У границы России с Украиной найдено богатое захоронение невесты XVII века

Завершены археологические раскопки группы древних курганов в Красносулинском районе Ростовской области, граничащем с Украиной. Экспедицию ростовских археологов ждала редкая удача. Среди многочисленных находок — погребение знатной девушки в богато украшенном наряде невесты. Экспертиза установила, что оно было сделано во времена легендарной Трои — в XVII веке до нашей эры. Сейчас находки изучаются, однако предварительные выводы уже сделаны.

Необходимость срочных археологических работ близ города Гуково была вызвана строительством газопровода. На его пути оказались несколько курганов трёхметровой высоты. Именно здесь хоронили вождей и знатных людей на протяжении нескольких эпох — начиная от поздней бронзы и заканчивая XIII веком нашей эры, когда здесь обитали половцы. К счастью, курганы за многие века никто не тронул. В одном из них археологов ждала сенсационная находка — захоронение девушки 18-20 лет в костюме невесты.

«На костях девушки не оказалось следов насильственной смерти, о её причинах можно лишь догадываться. Очевидно, что девушка пользовалась высоким статусом в своём племени. В последний путь её отправили в роскошном убранстве, стоившем в те времена целое состояние. Столь большого количества украшений в одном погребении на территории Ростовской области ещё не встречалось», — рассказала научный руководитель экспедиции Вера Ларенок.

Археологи затратили уйму времени, освобождая от земли каждую из сотен бусинок, определяя её место в девичьем наряде. Золота здесь не оказалось, однако, по словам археологов, украшения из бронзы и цветного стекла древние степняки ценили не меньше. Голову девушки венчала богато расшитая шапочка. От неё по плечам скользили нити из бусин — рогатых, круглых, цилиндрических. Между ними были вставлены бронзовые украшения. Шею девушки украшали ожерелья из бусин, в том числе выточенных из сердолика и оникса. Месторождения этих полудрагоценных камней находятся значительно южнее донских степей. А значит, утверждают археологи, торговые пути из донской степи шли через Кавказ и Закавказье на Ближний Восток и далее.

И ещё важный вывод учёных. Эти бусины кто-то тщательно обработал, причём явно механическим способом. А значит, древние мастера в те стародавние времена изобрели пусть простейший, но работающий токарный станок. Сложная технология для тех времен требовалась и для изготовления колье, набранного из бронзовых трубочек, а также подвески из двух соединённых бронзовых спиралей, вплетённых в косу.

Другая находка впечатляет не меньше. В длинную девичью косу была вплетена нитка подвесок, сделанных из морских раковин. Их можно было привезти только с берегов Индийского океана — именно там ареал их распространения. Выходит, ещё за тысячелетия до тверского купца Афанасия Никитина караваны с территории современной России совершали «хождения за три моря»?

А рядом с девичьей могилой археологи обнаружили ещё одну могильную яму, где лежало чучело лошади. Именно на ней, по верованиям степняков, их знатная современница должна была отправиться в мир иной. Обряд, зародившись у кочевых племен в незапамятные времена, дожил до Средних веков.

Здесь же, на курганной гряде со звучным именем «Бургуста», археологи обнаружили половецкое святилище, на котором стояли три каменные бабы. Оно относится уже примерно к XIII веку нашей эры. Это тоже редкая находка. Одного из идолов весом около тонны уже весной планируется передать в Ростовский областной музей краеведения.

«Исследование данного погребения позволит получить нам новые данные о древних индоевропейских племенах, которые здесь жили за много веков до появиления племен сарматов и скифов», — говорит Вера Ларенок.

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Добавлено: 13 фев 2018 в 12:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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