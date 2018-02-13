Ученые научились уничтожать вирус гриппа

Недавно специалисты из медицинского центра Колумбийского университета, нашли безопасный способ очищения воздуха и различных поверхностей от бактерий.Ранее для решения этой задачи использовали ультрафиолетовое излучение, длина волны которого была равна 250 нм.Такие лучи действительно были способны обеззараживать помещения больничных палат, коридоров и других помещений, однако они были вредны для человека.При попадании таких лучей на роговицу глаза повышалась вероятность развития меланомы и различных заболеваний глаз. В связи с этим использование ультрафиолета в присутствии человека было недопустимым.Специалисты предложили использовать для этих целей ультрафиолет с меньшей длинной волны (примерно 220 нм). Такие лучи не способны пробиться даже сквозь верхний, отмерший слой кожи.Однако, лучи способны разрушать ДНК возбудителей заболеваний. Технология была испытана в изолированном помещении, в котором распылили жидкость с штампом вируса гриппа. Более 95% вирусов были уничтожены.Данным способом возможно уничтожить возбудителей болезней, с которыми не способны справиться антибиотики.