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Ученые научились уничтожать вирус гриппа


Добавлено: 13 фев 2018 в 00:39, Категория: В мире
Ученые научились уничтожать вирус гриппа
Недавно специалисты из медицинского центра Колумбийского университета, нашли безопасный способ очищения воздуха и различных поверхностей от бактерий.
Ранее для решения этой задачи использовали ультрафиолетовое излучение, длина волны которого была равна 250 нм.

Такие лучи действительно были способны обеззараживать помещения больничных палат, коридоров и других помещений, однако они были вредны для человека.
При попадании таких лучей на роговицу глаза повышалась вероятность развития меланомы и различных заболеваний глаз. В связи с этим использование ультрафиолета в присутствии человека было недопустимым.
Специалисты предложили использовать для этих целей ультрафиолет с меньшей длинной волны (примерно 220 нм). Такие лучи не способны пробиться даже сквозь верхний, отмерший слой кожи.
Однако, лучи способны разрушать ДНК возбудителей заболеваний. Технология была испытана в изолированном помещении, в котором распылили жидкость с штампом вируса гриппа. Более 95% вирусов были уничтожены.
Данным способом возможно уничтожить возбудителей болезней, с которыми не способны справиться антибиотики.


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Добавлено: 13 фев 2018 в 00:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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