Украина попала в десятку стран с худшими условиями для пенсионеров

Украина вошла в последнюю десятку стран в рейтинге «Лучшие страны для комфортной пенсии».

Данный рейтинг был составлен американским изданием US News и бизнес школой Wharton и BAV Group. При этом, Украина заняла 72 место из 80 стран, представленных в списке. Соседями Украины в рейтинге являются Ангола (71 место) и Алжир (73 место). Кроме того, второй год подряд Новая Зеландия является лучшей страной в мире для жизни на пенсии. Второе и третье место заняли Австралия и Швейцария.

Польша заняла 32 место, Венгрия — 39 место, Чехия — 37 место, Румыния — 50 место, Турция — 46 место, Беларусь — 66 место.

При этом Россия заняла предпоследнее, 79 место. А последнее место у Ирана.