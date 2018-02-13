Умершая женщина из Брумфилда искала киллера, который убьет ее

Молодая женщина из Брумфилда выложила объявление на Craigslist с просьбой, чтобы кто-нибудь убил ее. В результате ответил Джозеф Лопес, который согласился выполнить ее просьбу.Джозеф Лопес (Joseph Lopez) рассказал следователям управления шерифа округа Адамс, что 19-летняя Натали Боллинджер (Natalie Bollinger) искала, кто сделает это с ней. Лопес был арестован позднее. Он признал, что застрелил жертву в качестве ответа на ее объявление.22-летний Джозеф Лопес рассказал следователям, что он встретился с Натали Боллинджер в конце декабря и, в конце концов, согласился ее застрелить. В качестве награды он мог оставить у себя оружие девушки.Боллинджер разместила объявление в разделе «Женщины ищут мужчин». Лопес увидел «необычный пост», который был озаглавлен как «Я хочу покончить с собой». Потенциальный убийца вначале пытался отговорить девушку от ее намерений.В среду он предстанет перед судом.