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В Европейском Союзе прокомментировали ситуацию с изгнанием Саакашвили из Украины


Добавлено: 13 фев 2018 в 21:07, Категория: Политика
В Европейском Союзе прокомментировали ситуацию с изгнанием Саакашвили из Украины
В пресс-службе главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини отметили, что в ЕС следят за развитием событий, которые связаны с депортацией эск-губернатора Одесской области Михали Саакашвили.
Напомним, что Михаил Саакашвили был выслан в Варшаву вечером 12 февраля, после того как его задержали в одном из ресторанов Киева.
В настоящий момент Саакашвили находится в Польше, но обещает вернуться в Украину на законном основании. Кроме того, бывший глава Одесской области заявил о намерении восстановить гражданство Украины, которого он был лишен согласно указу президента Петра Порошенко.


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Добавлено: 13 фев 2018 в 21:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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