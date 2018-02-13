В Европейском Союзе прокомментировали ситуацию с изгнанием Саакашвили из Украины

В пресс-службе главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини отметили, что в ЕС следят за развитием событий, которые связаны с депортацией эск-губернатора Одесской области Михали Саакашвили.Напомним, что Михаил Саакашвили был выслан в Варшаву вечером 12 февраля, после того как его задержали в одном из ресторанов Киева.В настоящий момент Саакашвили находится в Польше, но обещает вернуться в Украину на законном основании. Кроме того, бывший глава Одесской области заявил о намерении восстановить гражданство Украины, которого он был лишен согласно указу президента Петра Порошенко.