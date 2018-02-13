В Госдуме предлагают не лишать гражданства РФ бывших российских военных

В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий отнимать паспорта у тех, кто получил гражданство РФ во время прохождения воинской службы. Об этом рассказал первый зампред комитета по регламенту и организации работы ГД Александр Курдюмов.

В интервью «Парламентской газете» автор законопроекта рассказал, что документ коснется военных, которые воинскую службу или службу в правоохранительных органах в экс-республиках СССР на рубеже девяностых годов и тогда же получили гражданство РСФСР.

Отмечается, что поводом для разработки законопроекта стал инцидент с депутатом Заксобрания Нижегородской области Владиславом Атмаховым. Он получил от областного управления МВД сообщение о том, что не является гражданином РФ, и что он получил российский паспорт по ошибке.

Родившийся в Казахстане этнический русский Атмахов стал гражданином РСФСР в 1992 году — во время прохождения службы в российской армии. В тот период российское гражданство можно было получить автоматически, если военный не был против.

Курдюмов отметил, что инцидент тревожный и к несчастью, не единичный. По его словам, многих военнослужащих, которые служили в период с 1989 по 1992 годы в бывших республиках СССР, лишают паспортов на основании того, что в те годы было что-то неправильно оформлено. Депутат отметил, что сейчас МВД принуждает получать этих людей гражданство заново. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму в конце февраля.