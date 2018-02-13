В ходе строительства Крымского моста обнаружены древние артефакты

Во время строительства Крымского моста обнаружено около миллиона археологических находок, некоторые из которых признаны артефактами.

Профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко отметил: «Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев».

По его словам, были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Предположительно, ценные находки ученые передадут в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.