В комитете Совфеда по обороне приняли отставку Клинцевича

Сенатор Франц Клинцевич подал заявление об уходе с поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Совете Федерации. Сотрудники комитета уже приняли отставку Клинцевича.

Отмечается, что 14 февраля решение будет принято окончательно на пленарном заседании.

«Комитет Совета Федерации по обороне принял отставку Клинцевича, но о причинах лучше узнавать у самого Франца Адамовича», — добавил источник.

Также было отмечено, что Клинцевич теперь станет рядовым сенатором. По мнению аналитиков, его место может занять Александр Ракитин, ранее занимающий должность руководителя управления ФСБ по Западному военному округу.