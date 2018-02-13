В Краматорске арестовали боевика «ДНР»

В Краматорске правоохранители арестовали боевика-наемника «ДНР».

Полиция Донецкой области сообщает, что 39-летний горожанин в поисках больших денег в 2014 году поступил на «службу» к незаконным вооруженным формированиям.

В полиции отметили: «Сначала новобранец вместе с товарищем агитировал людей вступать в бандформирования, а затем осуществлял пропускной режим на блокпосту. Но за две недели боевик разочаровался в „руководстве“ и вернулся домой. Обещанных денег за дежурство он не получил».

Сейчас подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.