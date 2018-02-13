В Кремле отреагировали на слова Турчинова о продвижении украинской армии на Донбассе

Россия обратилась к руководству международной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой дать оценку заявлению секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о продвижении ВСУ в зоне конфликта на Донбассе.Об этом сообщают российские масс-медиа.В частности, представитель РФ на переговорах в Минске заметил, что “Россия призывает стороны конфликта к соблюдению режима тишины”.Отметим, накануне Александр Турчинов в интервью Hromadske TV сообщил, что за минувший год украинские военные не только не отдали ни метра земли оккупантам и пророссийским боевикам, но и улучшили свои позиции в зоне боевых действий на Донбассе.