В «Л/ДНР» будет массовый саботаж: мнение российского политолога

Российский политолог Дмитрий Орешкин выразил мнение, что «недовольство людей, живущих на оккупированных территориях нарастает. В конечном итоге это может привести к массовым протестам»

«Протест будет очень разнообразный. Пользуясь сталинскими терминами, будет массовый саботаж», — говорит он.

Орешкин убежден: «Забастовка или какое-то военное сопротивление немыслимо. Просто тех, кто представляет угрозу для маленьких вертикалей „ДНР“ и „ЛНР“, будут отправлять „на подвал“, бессудно расстреливать, уничтожать, каким-то образом изымать из политики и из жизни. Но вместе с тем, процесс-то идет помимо воли этих людей. Захарченко не представляет ту структуру, куда бизнес будет стремиться инвестировать деньги».

Политолог не видит оснований для восстания в «республиках», «а вот разрушение, отставание, деградация инфраструктуры, экономики — это неизбежно».

Орешкин заметил, что Россия тоже идет по этому же пути. Однако, поскольку она более богата природными ресурсами, это происходит не так быстро