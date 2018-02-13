В Минздраве сообщили, когда Украина избавится от кори

Украина избавится от кори за пять лет при сохранении нынешних темпов вакцинации от болезни.

Заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями ГУ Центр общественного здоровья Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил: «Если мы продолжим вакцинироваться в таких темпах, как вакцинируемся на протяжении конца второй половины 2017 года — начале 2018 года, в течение ближайших пяти лет мы болезнь вообще выгоним с территории Украины».

Он добавил, что в случае прекращения вакцинации, следующий подъем заболеваемости корью можно ожидать, через пять лет, в 2022 году.

На данный момент, в рамках усиленной иммунизации от кори было вакцинировано 74% детей, которые пропустили первую вакцинацию и почти 80% детей, которые не получили вторую дозу вакцины.