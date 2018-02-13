В Одессе меру Труханову заочно объявлено подозрение

Геннадий Труханов и еще четыре подозревамых чиновника оказались за пределами Украины. Их могут объявить в государственный розыск, а затем — в международный.

Во вторник, 13 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) доставили в мэрию Одессы уведомление о подозрении в совершении преступления мэру города Геннадию Труханову.

«Похоже, что скоро одесситы увидят своего мэра. Сегодня детективы НАБУ доставили в мэрию Одессы сообщение о подозрении Труханову. Напомним, что одесский мэр находится в командировке-отпуске с декабря прошлого года», сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК)

Детективы НАБУ явились в городской совет Одессы и принесли пять сообщений о подозрении в деле о покупке зданий завода Краян за 185 млн гривен. Подозрения планировали вручить мэру Одессы Геннадию Труханову, его заместителю Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрабаю и еще одному чиновнику мэрии. Однако, все подозреваемые оказались за пределами Украины, поэтому НАБУ объявило им подозрения заочно.

Предположительно, что дальше будет суд, мера пресечения. Затем розыск государственный, а затем — международный.