В Одессе подросток распылил газовый баллончик в коридоре школы: есть пострадавшие

В одной из одесских школ ученик, во время перемены распылил газовый балончик. Пострадали несколько человек, одну школьница госпитализирована.

Инцидент произошел в понедельник, 12 февраля Прямо в коридоре школы во время перемены распылил газовый балончик, ученик одной из одесских школ. В больницу госпитализировали 11-летнюю девочку.

В результате инцидента пострадало несколько детей. Одна из школьниц попала в больницу. Администрация учебного заведения и полиция проводят расследование инцидента.

«Проверка инцидента на личном контроле начальника отдела ювенальной превенции», —отметил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк