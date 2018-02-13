В интернете выложили видео авиаударов США военным РФ и Сирии, находящимся под Дейр-эз-Зором.

На кадрах видно, как авиация уничтожает сначала танк Т-72 после чего наносит удар по артиллерийскому орудию и находящемуся около него расчету. Скорее всего, он погиб.

Также, в левом углу виден грузовик «Урал».

СМИ сообщают: «По заявлению американских военных, эти удары были нанесены в рамках „самозащиты“. Доподлинно неизвестно, представляли ли какую-либо угрозу уничтоженные на видео объекты».

Журналист на видео утверждает, что позиции Сирийских демократических сил атаковали 500 сирийских солдат, и американским огнем были уничтожены «сотни» атакующих, а остальные отступили.

Embedded video for В сеть выложили видео мощных авиаударов США по военным Сирии и РФ

Видео: