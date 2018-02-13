Видео «похищения» Саакашвили: Его толкают и тащат за волосы

В интернете опубликована видеозапись, на которой задерживают украинского политика и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Ролик размещен на канале YouTube «Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил».

На кадрах видно, что группа одетых в камуфляжную форму мужчин врывается в заведение общественного питания, укладывает на пол неизвестных людей, а в конце выталкивает по коридору человека, похожего на Саакашвили. С задержанным не церемонятся – его «подбадривают» толчками и тащат за волосы.

Называется ролик «Как похищали Саакашвили. Видео с камер наблюдения».

Вчера Михаил Саакашвили был задержан в одном из киевских ресторанов и выдворен в Польшу.