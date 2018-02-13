Винничанка с самой большой грудью в Украине попала в популярное шоу

Надежда Щербань из Винницы, получившая титул «Самый большой натуральный бюст Украины» стала участницей четвертого сезона юмористического шоу «Лига смеха».

Так, девушка с 11 размером груди присоединилась к команде «Винницкие». Известно, что объем груди Надежды составляет 121 см, что является абсолютным рекордом в Украине. Она работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно. Надежда отметила: «Я обязана уникальному размеру своей груди матушке-природе и генетике. Ведь в моей семье все пышногрудые: и бабушка, и мама, и сестра».

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