Владимир Гройсман намекнул на наличие президентских амбиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с бывшими президентами страны – Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.Об “интересном и познавательном разговоре” Гройсман сообщил на своей официальной странице в Facebook.Политические эксперты считают, что подобные мероприятия свидетельствуют о наличии у Гройсмана президентских амбиций. Сам премьер публично не объявлял о своем желании баллотироваться на пост главы государства.Добавим, что в украинском сегменте Facebook с удовольствием комментировали свежий пост премьера. Многие пользователи в шутку спрашивали, почему на встречу не пригласили Виктора Януковича, которому “есть чем поделиться”.