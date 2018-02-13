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Военным РФ рекомендовали не пользоваться соцсетями


Добавлено: 13 фев 2018 в 13:00, Категория: Россия
Военным РФ рекомендовали не пользоваться соцсетями

Военнослужащим РФ рекомендовали отказаться от использования социальных сетей. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Военным рекомендовали не пользоваться «Одноклассниками», «Вконтакте», Facebook и другими подобными ресурсами. Солдат призвали отключать геолокацию в своих смартфонах, а в анкетах не размещать информацию о службе и военной части. Минобороны напомнило, что руководство иностранных соцсетей имеет полный доступ к личной информации, размещенной на странице пользователя.

Советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко отметил, что армия представляет из себя особенную структуру, важной частью которой является секретность. Правила пока что носят рекомендательный характер, но Минобороны занято подготовкой поправок в соответствующее законодательство.



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Добавлено: 13 фев 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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