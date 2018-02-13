Вредоносная и разрушительная религия экономического роста

Сегодня редко какая публикация в СМИ обходится без таких слов, как "экономический рост". Измерителем всего и вся в мире стал показатель, называемый "валовой внутренний продукт" или ВВП.

Это уже даже не показатель, а фетиш, божество, которому положено поклоняться и от которого зависит жизнь и благополучие всех и каждого. Все, что способствует увеличению ВВП, или экономическому росту, хорошо. Все что ведет к его снижению, или "отрицательному" экономическому росту, плохо. В послевоенном мире постепенно складывалась ставшая доминирующей идеология "экономического роста", которая в высшей степени иррациональна и имеет все признаки религии.

В старые добрые времена под ВВП однозначно понимались конечные результаты хозяйственной деятельности, товары и услуги, которые использовались для удовлетворения жизненно необходимых потребностей человека. В стоимостном выражении совокупность этих товаров и услуг и давала количественное значение показателя ВВП. Назовем его "классическим ВВП". Но даже наращивание такого, безупречно измеренного показателя ВВП не означает, что в экономике и обществе все благополучно, как в этом нас пытается убедить адепты религии экономического роста.

Во-первых, потому, что бенефициарами такого роста являются не все члены общества, и лишь некоторые избранные. Прирост ВВП, как показывают многочисленные исследования добросовестных экономистов и социологов, достается небольшой группе людей – олигархов. Экономический рост сопровождается усилением социально-имущественной поляризации общества. Экономический рост зачастую не только не ослабляет социальные конфликты и противоречия общества, а, наоборот, еще более их обостряет.

Во-вторых, потому, что экономический рост достигается ограблением будущих поколений. Речь идет о том, что многие виды хозяйственной деятельности достигают своих положительных (на первый взгляд) результатов за счет хищнического использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Жертвами такого "экономического роста" оказываются не только будущие поколения, но даже живущие в данное время. В результате стремительного ухудшения экологической ситуации в отдельных точках мира и на всем земном шаре в целом растет заболеваемость и смертность населения планеты.

Социальная поляризация общества, истощение природных ресурсов и прогрессирующее загрязнение среды обитания человека – объективная реальность, данная нам в ощущениях и подкрепляемая многочисленными исследованиями.

Но что самое поразительное: экономический рост, измеряемый с помощью такого показателя, как "классический ВВП", давно уже канул в лета. А то, что мы сегодня читаем в новостных лентах, слушаем по радио или смотрим по телевидению, можно назвать откровенной ложью или проявлениями дикого невежества. Или "сеансами статистической магии".

У тех, кто регулярно подвергается воздействию "статистических магов", может возникнуть (и неизбежно возникает) искаженное восприятие того, что мы привыкли называть "экономикой", а позднее – и всего окружающего мира. Я называю такое состояние "экономическими галлюцинациями".

Еще раз напомню, что "классический ВВП" - выраженная в стоимостном виде совокупность товаров и услуг, созданных в экономике страны за определенный период времени и предназначенных для потребления. Потребление может быть личное (например, такие товары как одежда, продовольствие; такие услуги, как транспорт, жилищно-коммунальные услуги и т.д.) и производственное (машины, оборудование и другие инвестиционные товары, необходимые для создания основных фондов). В любом случае речь идет о таком потреблении, которое связано с удовлетворением жизненно необходимых потребностей отдельно взятого человека и общества в целом. Те производства и отрасли, которые создают такие жизненно необходимые товары и услуги принято называть реальным сектором экономики. В принципе таковой должна быть вся экономика, но сегодня помимо реальной экономики имеется еще такая, которую можно назвать "виртуальной".

Что это такое? – Сфера так называемых "услуг". Услуги финансовые, риэлторские, торговые, коммерческие, юридические, маркетинговые, консалтинговые и еще такие, смысл которых понять крайне сложно. Маститые профессора от экономики и даже Нобелевские лауреаты по экономике в прошлом веке начали доказывать, что спекулятивные операции на фондовой бирже или предоставление банками кредитов - важнейшие, можно сказать, жизненно необходимые виды экономической деятельности и что они участвуют в "создании" ВВП. Под влиянием так называемой "экономической науки" в ХХ столетии происходило постоянное "совершенствование" методологии оценки макроэкономических показателей, прежде всего, показателя ВВП. Любой доход, который получают спекулянты, ростовщики, разного рода посредники, консультанты и прочие "паразиты", олицетворяющие собой "постиндустриальное общество", на языке "экономической науки" означает "общественный продукт" и включается в ВВП.

В структуре ВВП стала расти доля так называемой "виртуальной" экономики. Показатель ВВП стал походить на кружку с пивом, в которой есть жидкость, называемая "пивом" (продукт реальной экономики) и пена (продукт виртуальной экономики). Сегодня у всех стран Запада эта "кружка" выглядит таким образом, что в ней "пены" больше, чем "жидкости". Например, в кружке, называемой "ВВП США", на "жидкость" (продукт реального сектора экономики) приходится лишь 20%, а остальные 80% - "пена" ("продукт" виртуальной экономики).

Мощным толчком, обусловившим разворот экономики в сторону производства "пены", стал переход мировой валютно-финансовой системы от золотодолларового стандарта (возник на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году) к бумажно-долларовому стандарту (был принят на Ямайской конференции в 1976 году). У "хозяев денег" (акционеров Федеральной резервной системы США) появилась уникальная возможность создавать деньги "из воздуха". С "печатного станка" Федерального резерва был снят "золотой тормоз", "зеленую бумажную массу" стало возможным производить в неограниченном количестве. Деньги стали направляться преимущественно туда, где можно было получать высокую прибыль, причем немедленно. Появились гигантские финансовые рынки, которые стали поглощать растущую бумажную массу и "генерировать" астрономические прибыли. Реальный сектор экономики стал выглядеть анахронизмом для искателей быстрых и больших денег.

Пользуясь нашими образными сравнениями, можно сказать, что "пиво" стало производить невыгодно, все бросились создавать "пену". Если говорить серьезно, то с начала 80-х годов прошлого века экономический рост в мире фактически прекратился. А то, что экономисты и статистики называли ростом, на самом деле следует признать "оптическим обманом". Немалый вклад в создание таких "оптических обманов", или "миражей" вносят представители "экономической науки", которые убеждают всех, что "локомотивами роста" являются не хлеборобы и сталелитейщики, не станкостроители и пекари, а банкиры, трейдеры, брокеры и прочая обслуга фондовых, валютных, денежных и иных финансовых рынков. Такова суть идеологии "постиндустриального общества".

Современная статистика ВВП, с одной стороны, создает иллюзию экономического роста. С другой стороны, без статистического "оптимизма" (на языке экономических либералов это называется "позитивными ожиданиями" участников рынка) невозможно надувать "пузыри" на финансовых рынках и выстраивать долговые пирамиды. А условием перманентного статистического "оптимизма" (мол, ВВП у нас рос, растет и будет расти всегда) является постоянное внедрение в методологию макроэкономической статистики все новых и новых "ноу-хау". В конце прошлого века наибольшей креативностью в сфере макроэкономической статистики отличались Соединенные Штаты. Заокеанская методология статистики предельно проста: в показатель ВВП надо включать любые доходы. Не так важно, каково происхождение этих доходов и как деятельность, создающая такие доходы, влияет на человека. Америка – страна капиталистическая, а при капитализме прибыль превыше всего. Поэтому фактически классический ВВП трансформировался в показатель, который можно назвать "валовая внутренняя прибыль". Аббревиатура та же, а смысл совершенно другой.

ВВП в этом "постиндустриальном обществе" тем больше, чем больший процент банкиры-ростовщики сдерут со своих клиентов, получивших кредиты. Чем больше люди будут судиться друг с другом, тем больше будет объем "юридических услуг", что опять же повышает ВВП. Чем хуже людей будут лечить, тем дольше им будут оказывать "медицинские услуги". Значит плохие (или недобросовестные) врачи будут получать большие доходы, тем самым внося свой вклад в "экономический рост". И т.п.

Чтобы обеспечить необходимый рост, экономисты придумывают разные фокусы-покусы. Например, такой. Часть американцев живут в домах и квартирах, которые они снимают (арендуют) и уплачивают владельцам недвижимости деньги. Эта арендная плата учитывается в показателе ВВП. А вот другая часть американцев живут в собственных домах и квартирах и никому никакой аренды не платят. Американским статистикам пришла в голову идея рассчитывать и учитывать в ВВП величину так называемой "приписной ренты". Это оценочная величина той суммы, которую пришлось бы платить владельцу объекта недвижимости в том случае, если бы он его арендовал. Идея в конце прошлого века была претворена в жизнь, что способствовало "ускорению экономического роста" Америки и надуванию новых "пузырей".

Недавно в статистической службе Америки было внедрено такое новшество, как учет расходов на НИОКР в качестве вклада в создание ВВП. Весьма сомнительное нововведение. Во-первых, потому, что сегодня большая часть НИОКР связана не с реальным, а с виртуальным сектором экономики. Во-вторых, потому, что даже если эти расходы связаны с реальным сектором экономики, то вряд ли они могут увеличить продукт в данном году. В-третьих, потому, что многие расходы на НИОКР и через несколько лет не увенчиваются созданием нового продукта. Сегодня многие НИОКР напоминают PR-акции, призванные надуть котировки компаний "хайтека" на рынке NASDAQ.

Американские статистики решились серьезно взяться за такой сектор экономики, который называется "домашними хозяйствами". С их точки зрения, там царит "каменный век", так как там преобладает "натуральное хозяйство". "Мудрецы" из статистических служб США рассуждают примерно следующим образом: работы и услуги, осуществляемые членами семьи, должны получить денежную оценку и найти свое отражение в показателе ВВП. Например, некая женщина готовит дома обед, "оказывает услугу" мужу, детям и другим членам семьи. Странная, конечно, женщина. Должна была бы брать плату за свою услугу. Но мы (статистическая служба), по крайней мере, учтем ее труд в денежной форме и отразим его в показателе ВВП США. Такой новации в американской статистике пока нет. Но завтра она уже может появиться. И, глядишь, Америка опять вернет себе первое место в мире по показателю ВВП (недавно она уступила это место Китаю).

Наши СМИ крайне редко обращают внимание на такие события в заокеанской стране, как переход на новую методологию учета ВВП. Я не говорю о мелких корректировках, которые происходят каждый год, а лишь о крупных реформах. Последняя произошла в 2013 году. Тогда, летом произошел "квантовый скачок" в показателе ВВП: он был одномоментно увеличен на 400 млрд. долл., что составило примерно 3%. Прямо "экономическое чудо"! Достигнутое, образно говоря, одним росчерком пера или нажатием клавиши компьютера. Прирост был эквивалентен ВВП таких стран, как Бельгия, Аргентина, Норвегия или Польша.

Теперь о Западной Европе. В XXI веке она решила существенно ускорить свое экономическое развитие. Но не за счет инвестиций в создание новых промышленных предприятий. И не за счет более полного использования имеющихся мощностей реального сектора экономики и рабочей силы, а за счет "усовершенствований" статистического учета ВВП. Европейский союз принял решение, что, начиная с 2014 года страны-члены ЕС должны будут по-новому считать ВВП. Многие новшества заимствованы у США. Так, в расчете ВВП Европа решила учитывать расходы на НИОКР.

Кроме того, Брюссель обязал государства ЕС включать в этот макроэкономический показатель доходы от наркобизнеса и проституции. Как известно, и то, и другое давно уже процветает в "цивилизованной" Европе. Доходы двух указанных видов бизнеса измеряются в масштабах ЕС сотнями миллиардов евро. В некоторых странах данные виды бизнеса частично легализованы, в других – еще нет. Но даже там, где такой легализации еще не произошло, статистические службы должны делать свои оценки, а полученные цифры включать в итоговые показатели ВВП.

Четыре года назад Европейское бюро статистики сделало и озвучило оценки, согласно которым реформа статистического учета должны привести к увеличению ВВП Евросоюза на 2,4%. Выше среднего эффект от реформы ожидался в таких странах, как Швеция, Финляндия, Австрия, Нидерланды.

Бюро национальной статистики Великобритании в 2014 году заявило, что новые правила статистического учета "помогли поправить дела в экономике". Действительно, мановением клавиши компьютера ВВП страны был увеличен на 16,75 млрд долл., или на 0,7%.

Немцы тоже тогда обрадовались. С 2002 года в Германии проституция легализована. Согласно официальным данным, в Германии в 2014 году "работало" 400 тыс. проституток, среди которых 20 тыс. мужчин, общий годовой доход которых был равен 14,6 млрд евро. Валовая добавочная стоимость такой работы составила около 7,3 млрд евро, за вычетом издержек – аренда мест в публичных домах, транспортных расходов и т. д. Также получился неплохой "привесок" к показателю ВВП. А с учетом расходов на НИОКР, доходов от наркобизнеса и еще кое-чего обусловленный реформой прирост ВВП был оценен в 80 млрд. евро, что примерно составило 3% ВВП.

Некоторые страны ЕС охотно взяли на вооружение новую методологию расчета ВВП, поскольку завышение показателя ВВП позволяет понижать долю суверенного и других видов долга и, таким образом, вписываться в некоторые нормативы Европейского союза, представляющие относительные (по отношению к ВВП) величины. Кстати, напомню, что Греция, не дожидаясь директивы Брюсселя, провела реформу своей статистики. Ее экономика чудесным образом выросла на четверть после включения в ВВП некоторых частей черного рынка: проституции, контрабанды алкоголя и сигарет, а также отмывания денег. Таким образом, удалось понизить относительный уровень долга. Правда, как мы знаем, Грецию это не спасло.

Конечно, как всегда, полного исполнения тогдашней директивы Брюсселя в "Единой Европе" не получилось. Кое-какие страны уклонились от полного внедрения реформы статистического учета ВВП. Может быть, сработали морально-этические соображения? Может быть, какие-то страны решили, что введение новой методологии статистического учета будет означать еще один шаг на пути превращения Европы с Содом?

Увы, причины оказались иными, весьма материальными. Некоторые страны уклонились от реформы, не желая увеличивать свои взносы в бюджет Европейского союза (поскольку взносы рассчитываются с учетом ВВП страны). Среди таких стран – Франция. И вот на днях пришла новость: Европейский союз принудил Францию с мая этого года включить в показатель ВВП цифры, относящиеся к наркобизнесу. Поскольку легального оборота наркотиков в этой стране нет, то Брюссель потребовал, чтобы в показатель включались оценочные цифры, которые будет представлять Институт по наркотикам и токсикомании. Если по части, касающейся наркотиков, Париж, в конце концов сдался, то по части доходов от проституции он еще продолжает игнорировать директиву ЕС. Любопытно, что Брюссель призвал Париж "соблюдать нормы морали". Оказывается, любые отклонения от стратегического курса продвижения Европы к созданию "объединенного Содома" в Брюсселе квалифицируются как "нарушение норм морали".

Валентин Катасонов

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