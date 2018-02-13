В РФ назвали предварительную причину крушения Ан-148

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Ан-148 назвала предварительную причину его крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца.

В МАК отметили: «Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева».

По данным, в ходе всего полета обогрев всех трех приемников полного давления находился в выключенном состоянии.