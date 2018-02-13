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"Языковой вопрос": Европа поможет урегулировать конфликт между Украиной и Венгрией


Добавлено: 13 фев 2018 в 18:57, Категория: Политика
"Языковой вопрос": Европа поможет урегулировать конфликт между Украиной и Венгрией
У Венецианской комиссии есть ряд предложений и рекомендаций, которые помогут возникший спор, между руководством Украины и Венгрии. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, градус напряжения между двумя странами существенно возрос после принятия украинским парламентом закона о реформе образования. Официальный Будапешт считает, что принятый документ ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке.
Накануне генсек НАТО подтвердил, что Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, - ред.) разработала рекомендации, которые помогут уладить конфликт. Йенс Столтенберг призвал украинских политиков как можно ознакомиться с предложениями Венецианской комиссии.


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Добавлено: 13 фев 2018 в 18:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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