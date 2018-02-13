Западные СМИ рассказали о «суперпушке», которая поможет вооружить танк «Армата»

Показать меню
Актуально
Рай для перфекционистов (ФОТО) - 01:14 Рай для перфекционистов (ФОТО) Хет-трик Роналду помог "Реалу" разгромить "Реал Сосьедад" в матче чемпионата - 01:18 Хет-трик Роналду помог Шотландия выпустила самый крепкий джин - 01:25 Шотландия выпустила самый крепкий джин Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по - 01:29 Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по мини-футболу Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) - 01:31 Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой - 01:32 Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой дивизии ЮВО Гандболисты СКИФа победили "Зриньски Мостар" в первом матче 1/8 финала Кубка - 01:40 Гандболисты СКИФа победили Обнаружена причина неизлечимого ожирения - 01:41 Обнаружена причина неизлечимого ожирения ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» - 01:49 ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» Кречин: владелец "Куньлуня" раскаялся, увидев настоящие просчеты Кинэна - 01:55 Кречин: владелец На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца - 02:05 На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок - 02:11 NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок Honda выводит на рынок обновленный седан Legend - 02:16 Honda выводит на рынок обновленный седан Legend Сборная России по мини-футболу в третий раз в истории завоевала бронзу ЧЕ - 02:19 Сборная России по мини-футболу в третий раз в истории завоевала бронзу ЧЕ "Бенфика" победила "Портимоненсе" в матче чемпионате Португалии по футболу - 02:34 Декоммунизация на Украине завершена, — Вятрович. - 02:42 Декоммунизация на Украине завершена, — Вятрович. Свыше 3500 россиян поучаствовали в «Лыжне России» в Вологде - 02:53 Свыше 3500 россиян поучаствовали в «Лыжне России» в Вологде
» » Западные СМИ рассказали о «суперпушке», которая поможет вооружить танк «Армата»

Западные СМИ рассказали о «суперпушке», которая поможет вооружить танк «Армата»


Добавлено: 13 фев 2018 в 00:57,
Западные СМИ рассказали о «суперпушке», которая поможет вооружить танк «Армата»

Опыт создания «суперпушки» 2А66 позволит России оснастить танк «Армата» высокоэффективным, представляющим серьезную опасность оружием, пишет эксперт по вопросам обороны Чарли Гао в своей колонке в журнале The National Interest.

Проект 2A66 был реализован из опасений, что мощи советских танков будет недостаточно для уничтожения боевых машин НАТО. Новая пушка отличалась от своей предшественницы 2A46 усовершенствованным дульным тормозом для отвода газов мощных подкалиберных снарядов, увеличенной зарядной каморой и большей длиной ствола. Однако в серийное производство это оружие так и не поступило.

«Конструкторы вскоре поняли, что затраты на переоснащение всех танков пушкой с новыми боеприпасами будут огромными. В результате было решено, что 2А66 станет орудием для машин будущего», — говорится в публикации.

Сейчас, по словам аналитика, когда «танк будущего», наконец, появился, Россия стремятся извлечь максимум из наработок, возникших при проектировании 2А66.

Например, созданная специально для «Арматы» гладкоствольная 2А8201М не требует особых боеприпасов и может вести стрельбу любыми штатными 125-миллиметровыми снарядами. Кроме того, новинка сумела сохранить габариты своей предшественницы 2А46М, благодаря чему ее можно устанавливать на боевые машины предыдущих поколений.

«Проект 2А66 мертв, но благодаря ему Россия обрела ценный опыт оптимизации 125-милиметрового орудия, что позволило увеличить давление в канале ствола и скорость полета снаряда, сохранив при этом прежние габариты», — резюмирует Гао.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

В Госдуме предложили определять время школьных каникул на референдуме


Российские фигуристы взяли серебро на Играх в Пхёнчхане


В России могут перенести школьные каникулы



Материалы по теме:

Российский танк "Уран-9", не имеющий аналогов в мире, назвали вестником будущего
Танк «Армата» оборудуют новой пушкой
Танк «Армата» в пятерке мощнейших боевых машин РФ: с «Россией шутки плохи»
Немецкие СМИ заочно признали: российский танк «Армата» - лучший в мире
Добавлено: 13 фев 2018 в 00:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
США и Украина выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

США и Украина выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

Страшная цена войны: «Они гибнут снова и снова»

Страшная цена войны: «Они гибнут снова и снова»

Эксперт: Только Россия может предотвратить войну на севере Израиля

Эксперт: Только Россия может предотвратить войну на севере Израиля

"Валенсия" победила "Леванте" в 23-м туре чемпионата Испании по футболу

Загрузка...



Лента новостей
Впервые в истории: "Црвена Звезда" сыграет с ЦСКА в матче 1/16 финала Лиги Европы - 00:29 Впервые в истории: Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество - 00:29 Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество школьниковУ границы РФ засекли американский самолет-разведчик - 00:21 У границы РФ засекли американский самолет-разведчикСаакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО) - 00:17 Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО)Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению - 00:15 Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в АрмениюПрогулки с братьями и поддержка для мамы: как провела время в Нью-Йорке дочь Дэвида и Виктории - 00:10 Прогулки с братьями и поддержка для мамы: как провела время в Нью-Йорке дочь Дэвида и Виктории Бекхэм ХарперГрудинин продолжает вводить ЦИК в заблуждение с иностранными счетами - 00:07 Грудинин продолжает вводить ЦИК в заблуждение с иностранными счетамиБелый дом: США не обсуждали с Израилем аннексию Западного берега - 00:06 Белый дом: США не обсуждали с Израилем аннексию Западного берегаНемецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Роттердаме - 00:04 Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в РоттердамеПервый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады – 2018: известно, когда и во сколько - 23:52 Первый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады – 2018: известно, когда и во сколькоСторонники Саакашвили принесли к администрации Порошенко покрышки - 23:50 Сторонники Саакашвили принесли к администрации Порошенко покрышкиСаакашвили пообещал найти способ вновь прорваться на Украину - 23:50 Саакашвили пообещал найти способ вновь прорваться на УкраинуСаакашвили о Порошенко: мы его отправим в тюрьму - 23:46 Саакашвили о Порошенко: мы его отправим в тюрьмуАдвокаты Януковича нашли пули, которыми стреляли в силовиков на Майдане (ФОТО) - 23:45 Адвокаты Януковича нашли пули, которыми стреляли в силовиков на Майдане (ФОТО)
Последние новости
Появилось видео задержания Саакашвили - 01:08 Появилось видео задержания Саакашвили Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) - 01:04 Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком - 00:54 Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности - 00:54 Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности В Госдуме предлагают не лишать гражданства РФ бывших российских военных - 00:54 В Госдуме предлагают не лишать гражданства РФ бывших российских военных Глава «Укроборонпрома» подал в отставку - 00:50 Глава «Укроборонпрома» подал в отставку Суд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК "Ростов" на 330 млн рублей - 00:48 Суд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани - 00:48 Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани Суд объявил Гужву в розыск - 00:46 Суд объявил Гужву в розыск Порошенко уволил Романова с должности главы Укроборонпрома - 00:46 Порошенко уволил Романова с должности главы Укроборонпрома Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания - 00:42 Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания Санкт-Петербурга Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и - 00:42 Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО - 00:39 Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"