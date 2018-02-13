Западные СМИ рассказали о «суперпушке», которая поможет вооружить танк «Армата»

Опыт создания «суперпушки» 2А66 позволит России оснастить танк «Армата» высокоэффективным, представляющим серьезную опасность оружием, пишет эксперт по вопросам обороны Чарли Гао в своей колонке в журнале The National Interest.

Проект 2A66 был реализован из опасений, что мощи советских танков будет недостаточно для уничтожения боевых машин НАТО. Новая пушка отличалась от своей предшественницы 2A46 усовершенствованным дульным тормозом для отвода газов мощных подкалиберных снарядов, увеличенной зарядной каморой и большей длиной ствола. Однако в серийное производство это оружие так и не поступило.

«Конструкторы вскоре поняли, что затраты на переоснащение всех танков пушкой с новыми боеприпасами будут огромными. В результате было решено, что 2А66 станет орудием для машин будущего», — говорится в публикации.

Сейчас, по словам аналитика, когда «танк будущего», наконец, появился, Россия стремятся извлечь максимум из наработок, возникших при проектировании 2А66.

Например, созданная специально для «Арматы» гладкоствольная 2А8201М не требует особых боеприпасов и может вести стрельбу любыми штатными 125-миллиметровыми снарядами. Кроме того, новинка сумела сохранить габариты своей предшественницы 2А46М, благодаря чему ее можно устанавливать на боевые машины предыдущих поколений.

«Проект 2А66 мертв, но благодаря ему Россия обрела ценный опыт оптимизации 125-милиметрового орудия, что позволило увеличить давление в канале ствола и скорость полета снаряда, сохранив при этом прежние габариты», — резюмирует Гао.

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