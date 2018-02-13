Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности

Полиция Нью-Йорка установила, что белый порошок, находившийся в конверте, который ранее вскрыла жена старшего сына президента США Дональда Трампа не представлял опасности для ее жизни и здоровья.

Об этом сообщает телеканал Fox News, не уточняя, что именно за вещество находилось в конверте.

Напомним: ранее в понедельник СМИ сообщили, что Ванессу Трамп госпитализировали и провели ей процедуру обеззараживания после того, как она вскрыла конверт, доставленный в их квартиру. В конверте находился неизвестный белый порошок. Госпитализация Ванессы Трамп стала мерой предосторожности, в то время, как сотрудники полиции и Секретной службы проводили расследование произошедшего.