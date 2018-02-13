«Желтый карлик»: Соцсети в истерике из-за рисунков с конкурса «Дети рисуют Путина»

В России среди учеников школ и воспитанников детских садов объявили конкурс, в ходе которого дети должны нарисовать портрет президента РФ Владимира Путина.

Каждому участнику конкурса «Дети рисуют президента Путина» организаторы обещают подарить значок с Путиным и триколором. Отмечается, что за участие в конкурсе нужно заплатить. За каждую работу нужно оплатить 400 рублей.

В соцсети бурно отреагировали на рисунки:

«Это почти пословица «Баран в волчьей шкуре»,

«Граф Дракула»,

«А дети шарят, Всю суть уловили живодерскую»,

«Желтый карлик»,

«Есть солнце чучхе, а тут солнце рузке)»,

«Кто ты сегодня? Зоркий глаз, Атлант, Дуремар, Ровный пацан из 90-ых, Охотник на пИндосов».

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