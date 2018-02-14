Как сообщил спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, — «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) внесли в списки на обмен18 россиян».

«Когда мы утверждали списки „306 на 74“, там были 12 граждан России (всего их 18). Насчет россиян я вам отвечу, что на сегодняшний день представители Донецка и Луганска снова внесли всех граждан России (18 человек о которых я упоминал ранее) в свои списки на обмен», — сказал он.

Представитель ТКГ заверил, что переговоры по обмену граждан Украины, которые удерживаются в России, также продолжаются.

«Могу вас заверить, что эти переговоры никогда не останавливались и по поводу Сенцова. Они идут и по Кольченко, Карпюку, Клыху.

По поводу Сущенко идут предварительные переговоры — он еще не осужден. Переговоры идут постоянно, есть разные предложения, о которых, естественно, я пока не могу говорить публично», — рассказал Медведчук.

Медведчук не отрицает, что последний большой обмен пленными на Донбассе состоялся только потому, что так решил президент России Владимир Путин