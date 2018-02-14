90% гражданского рынка потерял концерн Калашников из-за санкций

Российские оружейники признают, что «в ближайшие пять-семь лет вероятность снятия санкций минимальна» и сокружаются по поводу отключения от системы SWIFT

Как сообщается в квартальном отчете концерна Калашникова, введенные против росийского оружейного концерна санкции, закрыли для предприятия вход на 70–90% мирового рынка гражданского оружия.

«Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО Концерн Калашников со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и пр. оказали негативное влияние на предприятие: страны-санкционеры закрыли вход на 70–90% мирового рынка гражданского оружия», — говорится в отчете.

Было произведено отключение Калашникова от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это существенно затруднило оплату поставок на экспорт.

В концерне признают, что «в ближайшие пять-семь лет вероятность снятия данных санкций минимальна».

Снижение курса рубля, также оказало негативное влияние не только на его производственную деятельность, но и техническое перевооружение. Как оказалось, российское предприятие активно пользуются импортными компонентами