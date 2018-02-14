Активистка Femen явилась в суд в костюме Купидона

Активистка Femen Анжелина Диаш явилась в Печерский райсуд Киева в костюме Купидона.

Так, на сайте движения Femen сообщили, что Диаш судят за то, что она оголилась в присутствии президентов Украины и Беларуси в июле 2017 года.

В движении отмечают: «Таким образом Анжелина Диаш отметила новый этап судебного разбирательства по делу о ее нападении на диктаторов Порошенко и Лукашенко. Если правда, что влюбленные — это не те, кто смотрит друг на друга, а те кто смотрит в одну сторону, то Порошенко и Лукашенко представляют собой идеальную пару. Они оба смотрят в сторону Путина и модели российской диктатуры. Наша задача — выжить среди этой смертельной любви».

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