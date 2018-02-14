Арьев озвучил главное условие для введения миротворцев в Донбассе:

Вице-президент Ассамблеи ПАСЕ и народный депутат фракции БПП Владимир Арьев заявил, что Украина никогда не согласится на российских миротворцев в Донбассе.

Он отметил: «Вопрос введения миротворцев на Донбасс может быть вынесен на рассмотрение ООН, когда будет согласие. В данном случае мы видим, что делается шаг вперед и два назад. Если еще недавно Россия заявляла о готовности, то потом они уже говорят, что их условия в результате принятия закона о реинтеграции Донбасса не устраивают».

По его словам, в данном случае Украина никогда не согласится на присутствие российских миротворцев как страны-агрессора. Он подчеркнул: «Однако Россия на данном этапе не готова согласиться на миротворческую операцию, поскольку она хочет делать все только на ее же условиях. Но такого не будет!».

Однако, Арьев не исключил, что отдельные члены ПАСЕ подпишут дополнительную письменную декларацию с упоминаем необходимости миротворческой миссии на Донбассе.