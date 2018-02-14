ATP расследует обвинения в "расовых предрассудках" после матча Харрисона и Янга

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала внутреннее расследование в связи с "подозрениями в расовых предрассудках" после матча первого раунда на турнире в Нью-Йорке между двумя американцами Райаном Харрисоном и Дональдом Янгом, сообщает АФП.

Встреча теннисистов в Нью-Йорке состоялась в понедельник и завершилась победой шестой ракетки турнира Харрисона со счетом 6:3, 7:6 (7:4). В первом сете соперники обменивались словами в адрес друг друга, и судья на вышке вынужден был разводить теннисистов при смене сторон корта так, чтобы они не пересекались.

"ATP очень серьезно относится к любым утверждениям о расовых предрассудках. Далее подлежат проверке все видео- и аудиозаписи с матча, поскольку этот вопрос будет расследован. Никаких дальнейших комментариев не будет до завершения расследования", - говорится в заявлении ассоциации.

После матча Харрисон и Янг продолжили пикировку в Twitter. "Я потрясен и разочарован, Райан Харрисон, услышав, как ты сказал мне, что на самом деле думаешь обо мне как о темнокожем теннисисте в середине нашего матча в Нью-Йорке", - написан Янг в своем микроблоге.

Харрисон в своем аккаунте выступил с опровержением слов Янга. "Обвинения, сделанные Янгом сегодня вечером после нашего матча, абсолютно неправдивы. Я крайне разочарован, что кто-то так отреагировал на поражение в теннисном матче. Любые видео/аудио на 100% оправдают меня", - написал Харрисон.