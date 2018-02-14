Банки подсчитывают потери урагана «Эльвира»

Время принимать поздравления! В этом году ведомство Эльвиры Набиуллиной отмечает юбилей – пять лет зачистки банковского сектора. За этот период было отозвано почти 400 лицензий. Из 956 банков выжить удалось только 567. Такие цифры приводят в самом ЦБ.

Главная банковская прачечная страны особо усердно работала по очистке банковского сектора в ушедшем 2017 году. В барабан стиральной машины умудрились угодить даже так называемые системно-значимые финансовые организации – Бинбанк, Промсвязьбанк и "Открытие". С последним ситуация особая. Менеджменту финансовой организации из-под носа команды Эльвиры Набиуллиной удалось умыкнуть больше триллиона рублей.

Илья Юров, экс-председатель совета директоров банка "Траст":

Объем предоставленных ЦБ кредитов банку "Открытие" был больше, чем 1 трлн 200 млрд рублей, что составляло около 80% общего объема кредитов, предоставленных всей банковской индустрии. Ужас ситуации состоит в том, что Центральный банк не только просмотрел, что "Открытие" свистнуло триллион, так оно свистнуло триллион, который ЦБ им же и дал. Все попытки ЦБ сейчас объединить это всё с Бинбанком, отнести обсуждение этого вопроса с экспертами как можно дальше – это на самом деле просто попытка оттянуть и отложить разбирательства, каким образом Центральный банк не просто просмотрел, каким образом мошенники из "Открытия" утащили все эти деньги, а почему он их все эти годы ещё и финансировал".

Отношения ЦБ и "Открытия" походят на внутренний междоусобчик. Это подтверждает в первую очередь то, что топ-менеджеры и акционеры коммерческого банка спокойно покинули пределы России. Так, бывший председатель правления "Открытие-Холдинг" Алексей Карахан и экс-председатель правления банка "ФК "Открытие" Евгений Данкевич уже находятся в Израиле. Причем оба уже уведомили власти страны о возможном уголовном преследовании в России. Бывший основной акционер "Открытия" Вадим Беляев является резидентом Великобритании, свободно перемещается между Москвой, Кипром и Лондоном. Еще один бывший председатель правления банка "Открытие" Дмитрий Ромаев живет в Монако. При этом финансовый результат банковского сектора с каждым месяцем ухудшается. К такому выводу пришли специалисты.

Из заявления Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара:

Если падение одного крупного банка еще можно объяснить частными причинами, то последовательное принятие Банком России на санацию двух системно значимых кредитных организаций и одной просто значимой (Бинбанк) наводит на вполне естественную мысль о системности проблемы. В результате санации крупнейших банков резко ухудшился финансовый результат банковского сектора".

Вместо того, чтобы хоть что-то сделать, чтобы предотвратить новую волну кризиса в банковской системе, ведомство Эльвиры Набиуллиной проводит показательные выступления – выборочно проверяет своих сотрудников на детекторе лжи. В частности, работники ЦБ должны ответить на вопросы о коррупционных составляющих или же об утечке информации. Специалисты уверены – на детекторе не помешало бы проверить не рядовых сотрудников низшего звена, а непосредственно топ-менеджмент.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:

Если повально людей через детектор лжи проводить, то, конечно, это может быть эффективной мерой, особенно если она направлена в нужную точку – есть коррупция или нет коррупции, какие цели вы преследовали, когда принимали те или иные решения. Но это неэффективно для низового звена. Это вопрос более масштабный, потому что, если ты утверждаешь и формируешь соответственные правила игры в нормативных актах, которые сами по себе коррупционноёмкие, то рассчитывать на то, что через детектор лжи ты сможешь эту проблему нивелировать, немного наивно".

Эксперты предрекают: о новых громких банкротствах станет известно после выборов – весной/летом 2018 года. Не исключён и вариант очередных триллионных санаций. Российские налогоплательщики все ошибки мегарегулятора оплачивают сполна.

https://tsargrad.tv/articles/uraganu-jelvira-5-let-zachistka-bankovskogo-sektora-sostojalas_110714