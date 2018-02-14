Боевики усилили обстрелы: ранены трое военных

В зоне проведения АТО в Донбассе в течение дня в результате обстрела ранены 3 украинских военнослужащих.

Пресс-центр штаба АТО отмечает: «С начала суток зафиксировано 5 вражеских прицельных обстрелов укреплений украинской армии. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения».

Так, на Луганском направлении боевики применили против сил АТО 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки, а вблизи Красногоровки украинские позиции обстреляли из вооружения БМП.