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Боевые действия могут вспыхнуть в любое время, — Хуг


Добавлено: 14 фев 2018 в 20:21, Категория: Украина
Боевые действия могут вспыхнуть в любое время, — Хуг

Между сторонами конфликта до сих пор нет признаков перелома, они сохраняют готовность вступать в конфликт немедленно. Такой вывод сделал, исходя из четырехлетнего опыта работы в Донбассе, первый заместитель председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Дипломат указал, что война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, потому что гражданское население не рассматривает жителей территорий на противоположной стороне врагами. Он подчеркнул, что около 40 тыс. людей ежедневно пересекают фронтовую полосу. Из почти четырехлетнего опыта работы на Донбассе он делает вывод, что до сих пор нет признаков перелома в тенденциях и «стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек». «Хуже даже то, что во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, чтобы отвести оружие и развести силы, а наоборот — продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины», — сказал дипломат.

Александр Хуг признает, что ОБСЕ видит «лишь верхушку айсберга», потому что по обе стороны контактной полосы наблюдателей часто рассматривают как проблему. «Нас часто останавливают во время выполнения заданий. Это могут быть пассивные препятствия: минные поля, или иные барьеры, но есть также случаи и активного вмешательства в наше патрулирование. Нас останавливают на пропускных пунктах и не пропускают, нам угрожают. В наиболее серьезных случаях нас пытаются запугать используя оружие». Подчеркивая, что препятствия создаются практически повсюду, представитель ОБСЕ сказал, что больше случаев силового давления и запугивания случается на территориях, не контролируемых украинским правительством. Александр Хуг признал, что расстроен и разочарован нехваткой возможностей защитить людей от войны и положить конец конфликту. «Мы также знаем, что наше влияние ограничено, что наш мандат ограничен. Мы там для того, чтобы создавать условия для диалога, а прекращать огонь, разминировать, отводить вооружения — это обязанность тех, кто пообещал это сделать». Хуг считает очень нужной работу бригад наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, чтобы создавать условия для диалога, основанного на фактах. «Тот факт, что 40 тыс. человек ежедневно переходят контактную полосу, очень многообещающий. Не повсюду в случаях конфликтов полосу пересекают так часто. Преимущественно контактная линия является границей раздела, а в этом конфликте это не так. В головах людей ее не существует. Это трагическая реальность… Даже самим фактом перехода той полосы они заявляют, что не хотят этого конфликта. Они всегда нам говорят, что это не их конфликт», — сказал Хуг



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Добавлено: 14 фев 2018 в 20:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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