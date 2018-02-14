Борьба с коррупцией: в Украине задержали высокопоставленного чиновника

В аэропорту "Борисполь" сотрудниками пограничной службы Украины был задержан заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет журналистка Наталия Седлецкая.Напомним, что Павел Вугелман, как и его непосредственный начальник Геннадий Труханов (мэр Одессы, - прим. ред.), является фигурантом дела о хищении средств в особо крупных размерах, которым занимаются Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).Стоит добавить, что сам Геннадий Труханов также был задержан сегодня утром в "Борисполе", после чего его передали детективам НАБУ.