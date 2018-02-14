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Давний адвокат Трампа говорит, что тот заплатил порнозвезде за молчание из личных денег


Добавлено: 14 фев 2018 в 12:23, Категория: Политика
Давний адвокат Трампа говорит, что тот заплатил порнозвезде за молчание из личных денег Давний юрист Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Майкл Коэн утверждает, что тот заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание из личных финансов.

Трамп вступил в сексуальные отношения со звездой фильмов
для взрослых в 2006 году – уже когда был женат на Мелании Трамп. Во время предвыборной кампании Сторми Дэниелс (чье настоящее имя - Стефани Клиффорд) получила вознаграждение за молчание о своем романе с теперь уже Президентом, однако правда все равно стала известна.

Майкл Коэн ранее вовсе отрицал факт выплаты денег порнозвезде. Теперь он заявляет, что Трамп использовал для этого личные средства, а не финансы президентской кампании.
«В частной сделке в 2016 году я использовал личные средства для проведения оплаты в 130 000 долларов для Стефани Клиффорд. Ни организация Трампа, ни его кампания не были участниками сделки с Клиффорд, и мне не было возмещено платеж, прямо или косвенно», - заявил Коэн.


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WSJ: Трамп заплатил круглую сумму порнозвезде за молчание
Добавлено: 14 фев 2018 в 12:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: americaru

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