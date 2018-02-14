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День 14 февраля в истории


Добавлено: 14 фев 2018 в 01:05,
День 14 февраля в истории

День святого Валентина, или День всех влюбленных.

Этот самый романтичный праздник отмечают во многих странах мира. Его история насчитывает уже более полутора тысяч лет.

Существует множество легенд, связанных со святым Валентином. Одна из них гласит, что в IIIвеке в Римской империи жил христианский проповедник Валентин, который, несмотря на запрет императора Клавдия II, венчал легионеров и их возлюбленных. Узнав об этом, император приказал бросить священника в тюрьму. Вскоре он был казнён. Позднее Валентина провозгласили Святым, покровителем всех влюбленных.

День Святого Валентина стали широко отмечать в Европе в XIII веке, в США — в конце XVIII. С середины 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России. 

День компьютерщика

В этот день в 1946 году научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер — ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

26 лет назад (1992) был образован Совет министров обороны государств — участников СНГ.

Он был создан решением Совета глав государств — участников СНГ для координации военной политики стран. Документ подписали президенты России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В январе 1993 года к организации присоединилась Киргизия.

В настоящее время членами Совета министров обороны государств — участников СНГ являются главы оборонных ведомств 8 государств — России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Министры обороны Молдавии и Туркменистана участвуют в заседаниях Совета в качестве наблюдателей.

62 года назад (1956)  в Москве открылся XX съезд Коммунистической партии Советского Союза, на котором был осуждён культ личности Иосифа Сталина.

В его работе приняли участие около полутора тысяч делегатов, а также представители 55 коммунистических и рабочих партий мира. В последний день работы съезда, 25 февраля, на закрытом утреннем заседании первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». В его основу были положены данные, подготовленные специальной комиссией, которая была создана в  конце 1955 года для изучения материалов о массовых репрессиях. В своем выступлении Хрущёв осудил практику политических репрессий, возложив всю вину на Сталина. По воспоминаниям очевидцев, доклад был заслушан в абсолютной тишине. «Никто не смотрел друг на друга - то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким».

После окончания выступления Хрущева было принято постановление об одобрении доклада и о его рассылке партийным организациям без опубликования в открытой печати. Несмотря на попытки сохранить доклад в секрете от широкой общественности, в начале июня 1956 года он был опубликован в США. ЦК КПСС пришлось 30 июня издать специальное постановление «О преодолении культа личности и его последствий», в котором разъяснялась позиция власти по данному вопросу. Полностью доклад Никиты Хрущева на XX съезде был полностью опубликован лишь в 1989 году.

13 лет назад (2005) создан сервис YouTube.

Его создали три бывших работника компании PayPal Чад Херли, Стива Чен  и Джавида Карим. 14 февраля 2005 года они зарегистрировали домен YouTube.com и приступили к созданию веб-сайта. 

Самое первое видео — ролик продолжительностью 18 секунд — был размещён на YouTube 23 апреля 2005 года. Это была любительская съемка Джавида Карима, сделанная в зоопарке Сан-Диего.

В ноябре 2006 года сервис был куплен компанией Google за 1,65 миллиарда долларов.

Согласно статистике, за минуту на YouTube загружается около 60 часов видео, а в день — свыше 80 тысяч часов.

69 лет назад (1949) открылась первая сессия израильского Кнессета.

Выборы в парламент прошли 25 января 1949 года. В них приняли участие свыше 430 тысяч граждан Израиля, которые избрали 120 депутатов.

На Кнессет Iсозыва была возложена задача по выработке основных законов, на основе которых должна быть сформирована Конституция Израиля. Он проработал 2 года и 6 месяцев, утверждая в среднем по 7,5 законопроектов в месяц. Среди них, Закон о воинской службе, Закон об обязательном образовании, Закон о компенсациях беженцам за утраченное имущество, Закон о возвращении, Закон о суде над нацистами и их помощниками  и ряд других. Депутаты I созыва избрали Хаима Вейцмана первым президентом Израиля, а Давида Бен-Гуриона — премьер-министром страны.

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Добавлено: 14 фев 2018 в 01:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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