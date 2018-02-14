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Джастин Теру и Дженнифер Энистон судятся с соседом из-за шпионажа


Добавлено: 14 фев 2018 в 13:07, Категория: Шоу-бизнес
Джастин Теру и Дженнифер Энистон судятся с соседом из-за шпионажа

Дженнифер Энистон и Джастин Теру не могут найти спокойствия даже в родной квартире в Нью-Йорке. Помимо назойливых папарацции, которые норовят сфотографировать пару и достать интересный материал, они судятся с Норманом Ресникау, которого обвиняют в шпионаже. Из-за этого, актриса отказывается оставаться в своей квартире, чего не понимает ее муж. Такие обстоятельства влияют на отношения пары не с лучшей стороны.

Как сообщают СМИ, пара подала в суд на Нормана Ресникау за шпионаж. Теру, который судится с соседом с прошлого года, передал своим адвокатам доказательства того, что Ресникау шпионит за ним и фотографирует через стекло. «Дженнифер терпеть не может, когда за ней шпионят. Это большой камень преткновения для нее и Джастина,» — рассказал инсайдер.

Ранее Теру подал против соседа иск, обвинив в незаконном препятствовании ремонту и сфотографировав нападение Ресникау на ремонтников в квартире Теру. А Ресникау обратился в суд из-за шума, который создают собаки актера, и потребовал сделать полную звукоизоляцию.

В интервью, которое Норман Ресникау дал DailyMailTV, он заявил, что несколько лет назад они с Джастином были друзьями, но отношения испортились, потому что актер «перестал заботиться о людях, которые живут внизу».

Несмотря на то, что Энистон уже давно не встречается с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли продолжает предвзято относится к бывшей своего мужа. Например, в сеть попал стоп-кадр, на котором видно спину стоявшей на сцене для вручения награды актрисы Дженнифер Энистон. Во время этого видно, как Анджелина Джоли опускает глаза, стараясь не смотреть на бывшую супругу своего мужа. За этой неловкой ситуацией наблюдала актриса Дакота Джонсон, которая сидела за тем же столиком. Актриса рассказала на программе Saturday Night Life, что смотрела не на Джоли, а на соседний столик с актерами сериала «Очень странные дела».



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Добавлено: 14 фев 2018 в 13:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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