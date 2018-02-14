Эксперты нашли новый главный риск для финансовой системы России

Валютный риск для финансовой системы РФ в целом нивелирован. На первый план выходит процентный риск — возможность убытков из-за неблагоприятного изменения ставок. К такому выводу пришли специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В докладе, опубликованном на сайте АКРА, говорится, что угрозы для рынка от колебаний валютного курса ослабли из-за того, что единственным валютным заемщиком, у которого долговые пассивы в валюте превышают долговые активы, остался нефинансовый сектор страны.

При этом а АКРА отмечают, что доля государства в банковском секторе РФ составляет 70% (к началу 2015 года она равнялась 61%).

«Сейчас в топ-5 российских банков больше нет частных, в топ-10 только три, включая одну "дочку" иностранного банка», — сообщил ТАСС руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук.

Он отметил, что огосударствление сектора несет в себе риски, — «например, риск неэффективного управления банком».

«Также вероятна реализация кредитования политически важных отраслей, что не всегда оправданно. Еще один риск — скажем так "государство в государстве", когда госкомпании хранят деньги в госбанках», — отметил эксперт.