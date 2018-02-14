Генерал ВСУ назвал сроки возвращения оккупированной части Донбасса

Украина сможет решить проблему ОРДЛО в течение 3–5 лет.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал запаса Игорь Романенко отметил: «Быстрое решение — остановка боевых действий. Это может произойти уже в конце нынешнего года благодаря введению миротворческих сил. А принципиально решить вопрос с ликвидацией всех последствий — до 3–5 лет, потому что туда включаются политические меры, выборы и так далее».

По его словам, Украина в последние два года в рамках Минских соглашений постепенно восстанавливает и освобождает свои территории. Он уточнил: «Продвинулись немного на линии соприкосновения — на разных участках километров до десяти. Но мы улучшаем тактическое состояние. Мы проводим боевые действия, но в рамках той линии разграничения, которая утверждена в Минске».

Романенко уточнил: «Начиная от промзоны Авдеевки, Светлодарской дуги, в районе линии соприкосновения, мы не только сидим, и они нас обстреливают, но принимаем решительные меры чтобы вернуть „серые“ земли, которые по Минским соглашениям должны контролироваться нами».